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Секретное оружие: эти 9 фраз говорят люди, которые умеют всем нравиться

Секретное оружие: эти 9 фраз говорят люди, которые умеют всем нравиться

Есть фразы, которыми мгновенно можно выразить признательность и уважение по отношению к другим. Их используют воспитанные люди, которые умеют наладить контакт и завоевать расположение любого, даже самого непростого человека.

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