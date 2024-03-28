«Чёрный орёл» – особенности танка, актуальные и сегодня «Объект 640» или «Чёрный орёл» – пожалуй, один из самых известных проектов отечественного танкостроения, разработанный омским «Трансмашем» в 90-х годах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии