Беречь втулки от туалетной бумаги нужно как зеницу ока: вот как их применяю — очень полезная вещь для решения многих проблем Евгения КомароваОбычно картонные втулки от туалетной бумаги попадают в мусорное ведро после использования рулона.
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