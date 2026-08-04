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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гусев про Овечкина, назвавшего его любимым игроком в истории «Динамо»: «Приятно. Считаю Александра одним из сильнейших хоккеистов в мире. Даже сильнейшим, думаю»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев отреагировал на слова капитана «Вашингтона» и воспитанника бело-голубых Александра Овечкина .

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