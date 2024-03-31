Оппозиция Греции: вступление Косово в Совет Европы стало предательством Сербии

Оппозиционная партия Греции "Греческое решение" обрушилась с критикой на правительство страны из-за одобрения вступления непризнанного Косово в Совет Европы, поддержка Грецией такого шага стала предательством Сербии, Кипра и самой Греции, считают в партии.
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