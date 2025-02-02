Автоверсты
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Автоверсты

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Свежие комментарии

  • Александр Котов
    сам то читал что написал?Катализатор: удал...
  • Vitaly Arkhipov
    А может лучше пересмотреть правила, что бы не морочить головы водителям.Объезд припаркова...
  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...В эти выходные ус...

Из АвтоРая в автоАД!

Из АвтоРая в автоАД!

﻿﻿Я обещал рассказать @EliteBarsuk, как я купил эту машину, и я обещал - я расскажу:) Сначала фото:) 20 минут после покупки На самом деле эта история довольно старая, прошло уже два года с тех пор, как я ее купил, и за это время я путешествовал больше, чем за всю первую половину своей жизни, но об этом я расскажу вам в другой раз.

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