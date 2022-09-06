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Кадыров заявил, что останется главой Чечни и не возьмет даже ежегодный отпуск

Кадыров заявил, что останется главой Чечни и не возьмет даже ежегодный отпуск

Политик считает, что оправдать доверие народа — его святая обязанностьГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал свои слова о возможном бессрочном отпуске и заявил, что не возьмет даже положенный ежегодный отпуск.

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