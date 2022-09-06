Кадыров заявил, что останется главой Чечни и не возьмет даже ежегодный отпуск

Политик считает, что оправдать доверие народа — его святая обязанностьГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал свои слова о возможном бессрочном отпуске и заявил, что не возьмет даже положенный ежегодный отпуск.
Популярные статьи
- Запорожская АЭС перестала снабжать электроэнергией остальную Украину после обстрелов с ее стороны
- Певица Пугачева рассказала, что рыдала после смерти бывшего президента СССР Горбачева
- Глава Чечни Кадыров сообщил о наступлении спецназа «Ахмат» и союзников в ДНР, противник спасает «свою никчемную жизнь»
Свежие комментарии