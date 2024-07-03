Пора открывать закрытый нефтяной клондайк в Подмосковье Неподъёмное наследствоК декабрю 1953 года была подготовлена первая послевоенная программа освоения ресурсно-промышленной базы Московской области.
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Пора открывать закрытый нефтяной клондайк в Подмосковье Неподъёмное наследствоК декабрю 1953 года была подготовлена первая послевоенная программа освоения ресурсно-промышленной базы Московской области.
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