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Военные новости ★ спецоперация

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Пора открывать закрытый нефтяной клондайк в Подмосковье

Пора открывать закрытый нефтяной клондайк в Подмосковье Неподъёмное наследствоК декабрю 1953 года была подготовлена первая послевоенная программа освоения ресурсно-промышленной базы Московской области.

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