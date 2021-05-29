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Версии происхождения коронавируса не могут быть доказаны — Онищенко

Версии происхождения коронавируса не могут быть доказаны — Онищенко

Ученые сообщили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса. Но подобные заявления не могут быть подтверждены из-за неработающей конвенции биологическому и токсинному оружию, отметил академик РАН, депутат Геннадий Онищенко.

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