Из-за этой ошибки можно легко сломать рулевой механизм

Посторонние звуки в передней части машины и тугое вращение рулевого колеса могут указывать на скорую поломку рулевого механизма, рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.
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