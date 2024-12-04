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Калужские новости

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За утро над Россией перехвачено и уничтожено 11 БПЛА

За утро над Россией перехвачено и уничтожено 11 БПЛА

С 05:30 до 07:40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФТолько за утро, 4 декабря над Россией перехвачено и уничтожено 11 БПЛА.

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