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Закон, порядок, государство

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В Республике Марий Эл при содействии общественников продолжается антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

В Республике Марий Эл при содействии общественников продолжается антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Марий Эл проводятся мероприятия антинаркотической направленности среди различных категорий населения.

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