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ФСБ: агент СБУ собирал сведения о защите Крымского моста, работая монтером

ФСБ: агент СБУ собирал сведения о защите Крымского моста, работая монтером

Стали известны подробности о двух агентах Службы безопасноти Украины (СБУ), передававших Киеву сведения о российских военных объектах и системе защиты Крымского моста.

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