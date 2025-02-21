Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Страны G7 могут отказаться от призыва ужесточить ценовой потолок на нефть из России

Страны G7 могут отказаться от призыва ужесточить ценовой потолок на нефть из России

Страны G7 в готовящемся коммюнике по случаю третьей годовщины начала российской военной операции отказались от призыва ужесточить ценовой потолок на нефть из РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа, датированный 19 февраля.

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