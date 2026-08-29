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Мировое обозрение

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Тысячи овец ночью бросились бежать и исчезли с ферм: что произошло в Англии в 1888 году

Ночь на 3 ноября 1888 года выдалась черной, хоть глаз выколи. В английском графстве Беркшир десятки тысяч овец одновременно сорвались с мест, перемахнули через ограды и разбежались по округе.

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