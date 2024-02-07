Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 681 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    ну и МРАЗЬ эта нежить...КАНДИДАТ ДАВАНКОВ...
  • Олег Самойлов
    Мне интересно, а эта падаль даванков КАК в ГД попала?КАНДИДАТ ДАВАНКОВ...
  • Олег Самойлов
    А законы будет Гарибян Сусанна разрабатывать и писать?КАНДИДАТ ДАВАНКОВ...

Многонациональные новости:В Рязани армянские мошенники чуть не своровали 20 тонн мороженного мяса.

Многонациональные новости:В Рязани армянские мошенники чуть не своровали 20 тонн мороженного мяса.

artut.pirogov Для того, что провернуть такое крупное дело, многонациональные бандиты прибегли к схеме "треугольник" - взяли данные реального перевозчика на АТИ (биржа грузоперевозок) и создали на их основе фейковый аккаунт (далее фейки), где указали похожую электронную почту и свой номер телефона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх