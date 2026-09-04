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Главная новость ВЭФ: у России больше не будет Дальнего Востока

Главная новость ВЭФ: у России больше не будет Дальнего Востока

  Вчера на «полях» Восточного экономического форума во Владивостоке (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию Дальневосточного региона России.

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Александр Петровизменено

Если коротко и по существу: "Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Это русская пословица, которая отражает разницу между лёгкостью планирования и сложностью выполнения задачи....   Для начала бы, хотелось услышать Государственный План социальн - экономического развития России, как таковой, а потом "бредить" "громадьём планов" по Дальнему Востоку....