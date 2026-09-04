Главная новость ВЭФ: у России больше не будет Дальнего Востока

Вчера на «полях» Восточного экономического форума во Владивостоке (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию Дальневосточного региона России.
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- Похоже, Зеленский...
- РФ снимает белые ...
- РФ снимает белые ...
Слова,слова одни слова,дело надо делать!😂🤣🤣
Если коротко и по существу: "Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Это русская пословица, которая отражает разницу между лёгкостью планирования и сложностью выполнения задачи.... Для начала бы, хотелось услышать Государственный План социальн - экономического развития России, как таковой, а потом "бредить" "громадьём планов" по Дальнему Востоку....
Давно пора главное не на словах,а на Деле!!!
Так глядишь и Москва скоро окажется на окраине.... .🤫👮♂️