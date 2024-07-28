Попала в секту: москвич пытается забрать детей у жены

В Москве мужчина пытается забрать детей у жены, так как считает, что она попала в секту. Житель Москвы обратился в прокуратуру и ПДН с просьбой забрать детей у жены, однако пока это не принесло никаких результатов.
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