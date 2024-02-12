Песков оставил без ответа сообщения об использовании ВС РФ терминалов Starlink

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, проведший сегодня брифинг для журналистов, оставил без ответа сообщения об использовании Вооруженными силами Российской Федерации терминалов спутниковой связи Starlink.
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