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Песков оставил без ответа сообщения об использовании ВС РФ терминалов Starlink

Песков оставил без ответа сообщения об использовании ВС РФ терминалов Starlink

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, проведший сегодня брифинг для журналистов, оставил без ответа сообщения об использовании Вооруженными силами Российской Федерации терминалов спутниковой связи Starlink.

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