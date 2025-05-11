Флагманский кроссовер популярного бренда серьезно обновился: что изменилось?

Флагманский кроссовер 2025 года получил значительные обновления. В числе новшеств двухкамерная и двухконтурная пневматическая подвеска, которая снизила амплитуду крена на 24%, что помогло модели успешно пройти «лосиный тест» на скорости 80,34 км/ч.
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