Флагманский кроссовер популярного бренда серьезно обновился: что изменилось?

Флагманский кроссовер 2025 года получил значительные обновления. В числе новшеств двухкамерная и двухконтурная пневматическая подвеска, которая снизила амплитуду крена на 24%, что помогло модели успешно пройти «лосиный тест» на скорости 80,34 км/ч.