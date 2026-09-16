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Газета.ру

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SHOT: у компании певицы Тамары Гвердцители обнаружили долг в 141 тыс. рублей

SHOT: у компании певицы Тамары Гвердцители обнаружили долг в 141 тыс. рублей

Компания певицы Тамары Гвердцители накопила долг в размере 141 тысячи рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

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