Студенты помогли украсить храм к празднику Рождества Христова.

В храме Покрова Пресвятой Богородицы при центре поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ студенты УО ´Бобруйский государственный торгово-экономический колледж´ помогли украсить храм к празднику Рождества Христова.
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