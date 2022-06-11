В Курганской области 11 и 12 июня пройдут сплошные проверки на дорогах

11 и 12 июня в Курганской области пройдут массовые проверки. Поскольку в выходные планируется большой праздник, сотрудники ГИБДД будут наблюдать за тем, чтобы на дорогах встречалось как можно меньше пьяных водителей и других нарушителей ПДД.