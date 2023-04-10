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Сенатор Валерий Васильев предложил создать кластеры по изготовлению деталей для автомобилей

Сенатор Валерий Васильев предложил создать кластеры по изготовлению деталей для автомобилей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев предложил создать кластеры по изготовлению деталей для автомобилей.

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