Сотрудники УФСБ задержали смоленского пособника украинских аферистов и обнальщиков

Мошенник проводил махинации с SIM-картами, в том числе оформляя их на пропавших в зоне СВО смоленских бойцов Оперативники регионального УФСБ задержали жителя Смоленской области за противоправная деятельность - он оформлял SIM-карты на третьих лиц, в том числе пропавших без вести, участвуя в преступных схемах из Украины по обману сограждан и отмыванию денег.