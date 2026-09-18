Сотрудники УФСБ задержали смоленского пособника украинских аферистов и обнальщиков

Мошенник проводил махинации с SIM-картами, в том числе оформляя их на пропавших в зоне СВО смоленских бойцов Оперативники регионального УФСБ задержали жителя Смоленской области за противоправная деятельность - он оформлял SIM-карты на третьих лиц, в том числе пропавших без вести, участвуя в преступных схемах из Украины по обману сограждан и отмыванию денег.
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