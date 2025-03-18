«Адский двигатель» меняет авиацию: летать можно будет со скоростью 20 тысяч км/час

Из Парижа в Нью-Йорк — за считаные минуты Дмитрий Капустин Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press Китайские учёные создали первый в мире реактивный двигатель, работающий на жидком топливе, для полёта со скоростью 16 Махов.
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