В Казахстане появится национальный стандарт чистоты

В Казахстане разработают национальный стандарт чистоты. С такой инициативой выступил Президент Касым-Жомарт Токаев во время участия в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в Астане, передает inKaragandy.
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