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Журнал «Профиль»

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США предложат РФ и Украине мораторий на удары по энергетическим объектам

США предложат РФ и Украине мораторий на удары по энергетическим объектам

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник, 22 сентября 2026 года, сообщил в интервью телеканалу Fox News, что президент Дональд Трамп на ближайших переговорах с главой Украины Владимиром Зеленским поднимет тему безопасности энергетической инфраструктуры.

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