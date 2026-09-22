США предложат РФ и Украине мораторий на удары по энергетическим объектам

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник, 22 сентября 2026 года, сообщил в интервью телеканалу Fox News, что президент Дональд Трамп на ближайших переговорах с главой Украины Владимиром Зеленским поднимет тему безопасности энергетической инфраструктуры.
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