США предложат РФ и Украине мораторий на удары по энергетическим объектам

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник, 22 сентября 2026 года, сообщил в интервью телеканалу Fox News, что президент Дональд Трамп на ближайших переговорах с главой Украины Владимиром Зеленским поднимет тему безопасности энергетической инфраструктуры.