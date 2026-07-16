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Иркутск Сегодня

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В Иркутске откроют реабилитационный центр: помощь получат участники СВО и все, кто нуждается в восстановлении

На базе Иркутской медакадемии последипломного образования появится новое реабилитационное отделение. Об этом договорились на встрече с ректором Российской медакадемии непрерывного профобразования Виктором Фоминым.

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