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Учреждения молодежной политики Челнов выиграли гранты на 4 млн рублей

Учреждения молодежной политики Челнов выиграли гранты на 4 млн рублей

Учреждения молодежной политики Набережных Челнов выиграли гранты на 4 млн рублей. О реализации молодежных проектов на аппаратном совещании сегодня рассказала начальник управления по делам молодежи Лейсан Видинеева.

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