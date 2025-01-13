Учреждения молодежной политики Челнов выиграли гранты на 4 млн рублей

Учреждения молодежной политики Набережных Челнов выиграли гранты на 4 млн рублей. О реализации молодежных проектов на аппаратном совещании сегодня рассказала начальник управления по делам молодежи Лейсан Видинеева.
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