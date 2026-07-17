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ИА Регнум

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В поисках любви. Как разглядеть чувства за хайповым тюремным браком

В поисках любви. Как разглядеть чувства за хайповым тюремным браком

ОЛЬГА АНДРЕЕВА - специально для ИА Регнум. Примерно две недели назад в оренбургской колонии «Черный дельфин» для пожизненно осужденных произошло торжественное событие — убийца семерых детей и двух взрослых 24-летний Ильназ Галявиев женился.

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