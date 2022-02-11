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Симмонс уже разговаривал с Дюрэнтом и Марксом, хочет поскорее вернуться на площадку

Разыгрывающий Бен Симмонс с энтузиазмом воспринял обмен из «Филадальфии» в «Бруклин». По словам агента игрока Рича Пола, Бен уже разговаривал с лидером «Нетс» Кевином Дюрэнтом и генменеджером клуба Шоном Марксом.

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