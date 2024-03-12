Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В Израиль возят землю с могилы Навального: Бизнес, который они заслужили

В Израиль возят землю с могилы Навального: Бизнес, который они заслужили

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Комментарии
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АК
Александр Кутуев
Может с этой целью они его и заказали? Подзаработать немножко. Он ведь уже был &quot;сбитый летчик&quot;, никому не нужен. Даже жене. А тут денежки попрут, хоть какая-то польза...
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4 час.
Георгий Корнев
Тема не новая, хорошо забытая, но не новая. Молодые могут не знать. Во времена моей молодости в СССР было легенда, что американцы считают. что кусок верёвки не которой повесили человека приносит удачу. И кусочками такой верёвки торговал сержант армии сша, который приводил приговор Нюрнбергского трибунала в исполнение. Не большие по 2 сантиметра, что бы дорого не брать. Когда в последствии задались вопросом, хоть и по 2 сантиметра, а торговля идёт не один год. Подсчитали, было продано 2 километры &quot;этой&quot; верёвки.
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4 час.
Михалыч
Еврей на всем делает бизнес, а особенно на смертях.
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2 час.

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