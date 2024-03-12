В Израиль возят землю с могилы Навального: Бизнес, который они заслужили

Может с этой целью они его и заказали? Подзаработать немножко. Он ведь уже был "сбитый летчик", никому не нужен. Даже жене. А тут денежки попрут, хоть какая-то польза...

Георгий Корнев

Тема не новая, хорошо забытая, но не новая. Молодые могут не знать. Во времена моей молодости в СССР было легенда, что американцы считают. что кусок верёвки не которой повесили человека приносит удачу. И кусочками такой верёвки торговал сержант армии сша, который приводил приговор Нюрнбергского трибунала в исполнение. Не большие по 2 сантиметра, что бы дорого не брать. Когда в последствии задались вопросом, хоть и по 2 сантиметра, а торговля идёт не один год. Подсчитали, было продано 2 километры "этой" верёвки.