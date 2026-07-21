Канадский профсоюз Unifor ратифицировал соглашение с Ford и переключается на Stellantis и GM

Канадский профсоюз автостроителей Unifor официально утвердил новое трехлетнее коллективное соглашение с концерном Ford Motor Company, за которое проголосовало 74% рабочих базовых предприятий компании в Канаде.
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