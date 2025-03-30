«Исторический грабеж!» В Испании скандал из-за судейства матча «Реала»: судьи подарили Мадриду победу?

Недовольны Пабло Гонсалесом.Очередной матч «Реала» в этом сезоне обернулся скандалом. Мадридский клуб оформил мощный камбэк в игре против «Леганеса»: смог отыграться с 1:2 с помощью дубля Мбаппе и снова нарвался на споры о судействе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии