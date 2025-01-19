Телеведущая Дана Борисова, предпочитающая не раскрывать подробности своей личной жизни, вновь стала объектом интереса прессы благодаря своим откровениям о новом романтическом увлечении.
Дана Борисова получила предложение руки и сердца
Комментарии
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Майя Majesty
Хорошая красивая девочка была, но оказалась очень глупой.
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17 час.
А
Александр24
А разве она чего скрывает? Помнится, она даже по телевизору говорила, что подрабатывала проституткой, употребляла наркотики, пила по-чёрному. Удивляюсь, что на таких ещё пытаются даже жениться. ( С золотой каёмочкой, наверное?)
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4 час.
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