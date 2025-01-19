Дана Борисова получила предложение руки и сердца

А

Александр24

А разве она чего скрывает? Помнится, она даже по телевизору говорила, что подрабатывала проституткой, употребляла наркотики, пила по-чёрному. Удивляюсь, что на таких ещё пытаются даже жениться. ( С золотой каёмочкой, наверное?)