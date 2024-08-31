❗️Пять сёл Раздольненского района оказались подтопленными В частности, 29 придомовых территорий сейчас подтоплено.
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❗️Пять сёл Раздольненского района оказались подтопленными В частности, 29 придомовых территорий сейчас подтоплено.