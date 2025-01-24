Что едят в Северной Корее обычные люди?

Питание простых людей в Северной Корее — одна из наиболее дискуссионных тем касательно этой страны. КНДР находится под санкциями десятки лет, пресса рисует чрезмерно яркие картины недостатка пищи, свежа еще и память о реальном голоде 90-х годов.