Несколько хитрых способов скрыть кучу проводов в любом интерьере

При организации и декорировании интерьера дома или офиса, часто можно столкнуться с проблемой – разрушением эстетической гармонии из-за видимых проводов и удлинителей, которые, казалось бы, невозможно спрятать.
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