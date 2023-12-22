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Несколько хитрых способов скрыть кучу проводов в любом интерьере

Несколько хитрых способов скрыть кучу проводов в любом интерьере

При организации и декорировании интерьера дома или офиса, часто можно столкнуться с проблемой – разрушением эстетической гармонии из-за видимых проводов и удлинителей, которые, казалось бы, невозможно спрятать.

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