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Царьград

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«Акрон» победил «Локомотив» по пенальти в Кубке России

«Акрон» победил «Локомотив» по пенальти в Кубке России

Тольяттинский клуб в матче 4-го тура группового этапа Кубка России на РЖД Арене сыграл с москвичами вничью 1:1, а в серии пенальти победил со счетом 3:1.

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