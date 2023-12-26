50 знаменитостей заступились за Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах

Актёр подвергся травле со стороны представителей французского кинематографа и СМИ.В начале декабря французские СМИ опубликовали репортаж, в котором актриса Элен Даррас рассказала о якобы сексуальных домогательствах со стороны Жерара Депардье, которым она подвергалась в 2007 году.
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