50 знаменитостей заступились за Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах

Актёр подвергся травле со стороны представителей французского кинематографа и СМИ.В начале декабря французские СМИ опубликовали репортаж, в котором актриса Элен Даррас рассказала о якобы сексуальных домогательствах со стороны Жерара Депардье, которым она подвергалась в 2007 году.