Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 932 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Романова
    Интересно девки пляшут. Воюет с Россией, а закончить войну  предлагает западным шакалам, совсем плохой.Зеленский предлож...
  • Сергей К
    В России правительство, крупный бизнес относятся к населению плохо. Безразлично. Только за себя родных радеют. Вот з...Почему абхазы не ...
  • Денис Волков
    Чо она Путина не любит? На хвост наступил или её единоверцы посоветовали?Как Виктория Нула...

Кандидат в президенты Алжира поддержал сотрудничество с Россией

Кандидат в президенты Алжира поддержал сотрудничество с Россией

Кандидат на пост президента Алжира Абделали Хасани Шериф выразил желание укрепить связи с Россией. Лидер партии «Движение общества за мир» подчеркивает, что развитие российско-алжирских отношений должно основываться на дружеском диалоге, сообщают «Известия» со ссылкой на избирательный штаб политика.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх