Кандидат в президенты Алжира поддержал сотрудничество с Россией

Кандидат на пост президента Алжира Абделали Хасани Шериф выразил желание укрепить связи с Россией. Лидер партии «Движение общества за мир» подчеркивает, что развитие российско-алжирских отношений должно основываться на дружеском диалоге, сообщают «Известия» со ссылкой на избирательный штаб политика.
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