Кандидат в президенты Алжира поддержал сотрудничество с Россией

Политика как она есть

Кандидат на пост президента Алжира Абделали Хасани Шериф выразил желание укрепить связи с Россией. Лидер партии «Движение общества за мир» подчеркивает, что развитие российско-алжирских отношений должно основываться на дружеском диалоге, сообщают «Известия» со ссылкой на избирательный штаб политика.