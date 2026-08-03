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Старая стратегия рушится. НАТО вынуждена менять курс

Старая стратегия рушится. НАТО вынуждена менять курс

На фоне неопределенности в американо-европейских отношениях после начала второго срока Дональда Трампа саммит НАТО в Анкаре вновь поднял вопрос о стабильных и меняющихся аспектах сотрудничества между двумя главными трансатлантическими союзниками.

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