Когда цифровые деньги заменят привычные наличные?

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон о внедрении в России цифрового рубля. Что это такое, для чего он нужен и как им пользоваться, телеканал «МИР 24» спросил международного финансового аналитика Андрея Плотникова.
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