Что теряют обычные пользователи в России после атак на "Яндекс", объяснила Екатерина Кривельская. Она озвучила вопросы, которые неибезно возникают у людей в нашей стране на фоне украинских ударов: "Деньги на блокировки есть, на защиту - нет".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Все против обычных бедолаг граждан , наивных и незащищенных , верящих этим по наитию .