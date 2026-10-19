Что теряют обычные пользователи в России после атак на "Яндекс", объяснила Екатерина Кривельская. Она озвучила вопросы, которые неибезно возникают у людей в нашей стране на фоне украинских ударов: "Деньги на блокировки есть, на защиту - нет".