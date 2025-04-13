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Царьград

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Оранжевый уровень опасности: ураган в Приморье обесточил 9 тысяч человек

Оранжевый уровень опасности: ураган в Приморье обесточил 9 тысяч человек

В Приморском крае объявлен оранжевый уровень опасности из-за ураганного ветра до 40 м/с. На побережье возможен подъём волн до 3,5 м, подтопления пляжей.

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