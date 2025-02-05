НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

373 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    уровень потребления алкоголя в России  из года в год снижается... потребление крепкого алкоголя распространено в осно...В России могут по...
  • Михаил Воскресенский
    Мало того, что постоянно этот ДУМ провоцирует своими ваххабитскими выходками, так ещё и историю своего народа не знае...Фильм «Злой город...
  • Сергей Ковалев
    опять и снова вывод бабла с рынка. т.е. движение бабла есть и кто-то даже на этом зарабатывает, а нового продукта под...Золото бьет рекор...

Продажа недвижимости под запретом: как это сделать собственнику, чтобы без его ведома никто не продал

Продажа недвижимости под запретом: как это сделать собственнику, чтобы без его ведома никто не продал

Продажа недвижимости под запретом: как это сделать собственнику, чтобы без его ведома никто не продал Ольга БезродняяДля всех у кого есть недвижимость полезно знать, что уже давно существует возможность заблокировать ее продажу без вашего разрешения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СТ
Сергей Тупиков
Как так где в стране есть как бы закон а продать можно без ведома собственника?
Ответить
19 час.
наверх