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Может ли заменить психолога искусственный интеллект?

Может ли заменить психолога искусственный интеллект?

Может ли заменить психолога искусственный интеллект? В последние годы искусственный интеллект стал широко используемым инструментом в различных областях человеческой деятельности, включая медицину, образование, бизнес и другие сферы нашей жизни.

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