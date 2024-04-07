Может ли заменить психолога искусственный интеллект? В последние годы искусственный интеллект стал широко используемым инструментом в различных областях человеческой деятельности, включая медицину, образование, бизнес и другие сферы нашей жизни.
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