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Тен Хаг о будущем Роналду в «МЮ»: «Мы выпустили заявление. С тех пор ничего не изменилось»

Эрик тен Хаг коротко ответил на вопрос о будущем Криштиану Роналду. «Манчестер Юнайтед» в рамках предсезонного тура прибыл в Мельбурн.

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