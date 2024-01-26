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Суд отправил Дарью Трепову в колонию на 27 лет за совершение теракта

Суд отправил Дарью Трепову в колонию на 27 лет за совершение теракта

Приговор, который вынес суд Дарье Треповой, стал самым строги для женщин в России.Дарья Трепова, совершившая теракт в кафе, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским, ближайшие 27 лет проведет в колонии.

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